CorSera - Il Real Madrid apre alla cessione di James: sconto al Napoli e bonus legato allo Scudetto!

Inversione di rotta nella politica societaria di Aurelio De Laurentiis. C'è riuscito Carlo Ancelotti a convincerlo a sedere al tavolo dei super procuratori. Prima Raiola, poi Mendes, adesso il presidente della SSC Napoli è deciso a chiudere diverse affari grazia all'alleanza con i potenti agenti. Manolas, James Rodriguez, Lozano adesso sono sogni possibili: stravolte opinioni ed abitudini, più naso per operazioni che prima i tifosi sognavano soltanto.. Eppure solo qualche tempo fa proprio De Laurentiis li definiva "cancro del calcio", invece adesso le cose sono cambiate. Monica Scozzafava, tramite le colonne del Corriere della Sera, scrive:

"L’alleanza con Mendes, già agente di Ghoulam, ha approcci più remoti. Raccontò De Laurentiis, la scorsa estate, che con il plenipotenziario portoghese aveva parlato anche di Cristiano Ronaldo, ma che le cifre non sarebbero mai state possibili per una società come il Napoli che fattura un terzo della Juventus e che si autofinanzia. Chiacchiere sotto l’ombrellone, evidentemente. Ma avvio di un discorso che oggi invece è serrato per la trattativa che può portare l’attaccante colombiano e pupillo di Ancelotti a Napoli. James Rodriguez ha già l’accordo con il club partenopeo, spetta ora a Mendes definire l’intesa con il Real.

Mercato Napoli - Il Real Madrid apre allo sconto per la cessione di James Rodriguez

Le porte del paradiso stanno per schiudersi: Florentino Perez ha aperto allo sconto per l’acquisto a titolo definitivo, si può chiudere a 42 milioni (la cifra prevista per il riscatto dopo il prestito biennale al Bayern Monaco) più bonus sia per rendimento che per obiettivi di squadra. E c’è anche un incentivo in caso di scudetto, un indizio sulle ambizioni del Napoli di Carlo Ancelotti".