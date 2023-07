Napoli interessato a Moussa Diaby? Cosa filtra da Castel Volturno

Calciomercato Napoli - Nella giornata di ieri dalla Francia è rimbalzata un'indiscrezione che vorrebbe il Napoli molto interessato al calciatore Moussa Diaby del Bayer Leverkusen. Francese, 24 anni, Diaby è uno che può giocare sulla corsia destra dell'attacco ma anche sul versante opposto. Con il Bayer ha un contratto in scadenza nel 2025. Questa mattina il Corriere dello Sport ha scritto un dettaglio importante in chiave azzurra per Diaby.

Ecco cosa si legge questa mattina per quanto riguarda l'interesse del Napoli per Diaby riportato ieri da alcuni media francesi: