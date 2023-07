Calciomercato Napoli - Nuovo colpo Napoli in difesa per sostituire Kim Min-Jae. In pole position, secondo quanto riportato dai colleghi dell'edizione in edicola oggi di Repubblica, il Napoli sta lavorando da tempo sul colpo Max Kilman e il Wolverhampton ha aperto alla cessione. È questa la notizia che circola in Inghilterra nelle ultime ore: il veto alla partenza si è ammorbidito anche perché a Kilman piacerebbe giocare la Champions League con i campioni d’Italia.