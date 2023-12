Calciomercato Napoli, Il Mattino: per il centrocampo piace un gioiello del Feyenoord

Calcio Napoli - Secondo quanto si legge su Il Mattino, il Napoli starebbe pensando ad un colpo a centrocampo nella sessione invernale di calciomercato. Come è noto, Anguissa non ci sarà in quanto sarà impegnato con il suo Camerun in Coppa d'Africa. In quel settore di campo, per caratteristiche, c'è Cajuste il quale però non ha convinto del tutto. Per questo motivo, gli azzurri starebbero valutando Mats Wieffer del Feyenoord.

Interesse Napoli per Wieffer Feyenoord

Secondo Il Mattino, il centrocampista Wieffer sarebbe un nome molto gradito al Napoli. L'olandese, classe 1999, è un mediano dalla grande struttura fisica con un discreto feeling anche con il gol. Quest'anno ha giocato finora 20 gare con il Feyenoord (5 in Champions e 15 in Eredivisie) segnando 3 gol e facendo anche 1 assist per un totale di 1.765' giocati. Il suo contratto scade nel 2027 con l'attuale club.