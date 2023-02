Calciomercato Napoli, Il Mattino: già deciso il primo acquisto per la prossima stagione

Calciomercato Napoli - Nonostante gli obiettivi del Napoli portino tutti ad essere concentrati sul presente, il ds Cristiano Giuntoli ed il suo staff sono già al lavoro per i colpi del futuro.

Calciomercato Napoli 2023, già stabilito il primo acquisto

L'edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la lista degli obiettivi del Napoli per la prossima estate, ribadendo però che il primo acquisto è stato di fatto già deciso: si tratta del Cholito Simeone, decisivo come pochi in questa stagione subentrando dalla panchina, che verrà riscattato dal Verona a prescindere dal poco utilizzo.