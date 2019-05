Calciomercato Napoli, Il Mattino: "Castagne in pole per la fascia, si complica Hernandez e su Di Lorenzo..."

Calciomercato. A caccia di esterni, non è il titolo di un film ma l'idea del Napoli per il prossimo calciomercato con il direttore sportivo Giuntoli a caccia di colpi. In pole position in questo momento c'è il belga Castagne dell'Atalanta, quest'anno impiegato da Gasperini sulla fascia sinistra ma che può assicurare lo stesso rendimento positivo anche a destra.

Calciomercato SSC Napoli, Castagne in pole per la fascia ma ci sono le alternative

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"Rientra in pieno per parametri economici e per età (24 anni), il club azzurro ci lavora da tempo ed è pronto all'accelerata decisiva con l'Atalanta dopo l'accordo di massima trovato con il calciatore. In uscita c'è anche Verdi, seguito dall'Atalanta e che potrebbe entrare nella trattativa con Ilicic, uno dei profili sondati come possibile rinforzo dell'attacco. Salgono le quotazioni di Di Lorenzo, laterale destro dell'Empoli, che sta disputando un'ottima stagione, un altro profilo sul quale il Napoli sta lavorando da tempo. L'obiettivo più complicato da raggiungere era e resta il nazionale inglese Trippier che sarà impegnato con il Tottenham nella finale di Champions League contro il Liverpool. In piena corsa invece Theo Hernandez del Real Madrid".

