Calciomercato Napoli: il dato inquietante su Okafor, Billing e Hasa

Calciomercato Napoli: Scuffet, Hasa, Billing ed Okafor. Sono stati questi i rinforzi per gennaio offerti ad Antonio Conte per la seconda parte di campionato.

Il dato sul calciomercato Napoli di gennaio

Ma spunta un dato ‘inquietante’ a proposito di questi quattro nomi. Tra tutti, infatti, colui che ha ottenuto maggior minutagio finora è Okafor e il bottino è di appena 3 minuti di gioco. Buio totale, per ora, per quanto riguarda il roccioso centrocampista giunto dalla Premier League e il talento ex Juve. Non si considera Scuffet poiché Meret, fortunatamente, sta bene.

Dunque rinforzi di gennaio, sì, ma non pronti all'uso. E in questo momento della stagione probabilmente si sente eccome la mancanza di ricambi.