Calciomercato Napoli, Giuntoli lavora per cedere Ounas e Petagna: già pronti tre colpi in attacco

Notizie Napoli calcio. La squadra di Spalletti è pronta a rifarsi il look in attacco: dopo l'arrivo di Kvaratskhelia e gli addii di Insigne e Mertens, il club di De Laurentiis è pronto a piazzare altri 2-3 colpi nel settore avanzato.

Della rivoluzione in attacco del Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, svelando gli ultimi aggiornamenti:

Con Simeone il Napoli cambierebbe uomo ma non cambierebbe pelle e questa cosa non convince del tutto Spalletti. Poi, ovviamente, per sbloccare l'arrivo di un attaccante serve la partenza di almeno un giocatore in rosa e i due indiziati sono sempre loro: Adam Ounas e Andrea Petagna, anche perché a gennaio arriverà Solbakken e bisognerà fare posto anche a lui nella lista per le coppe europee. Il Monza si muove verso Petagna con i passi della formichina, mentre per Ounas non è ancora arrivata nessuna offerta degna di questo nome. Ecco perché Simeone e Raspadori restano ancora in stand-by.