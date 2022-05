Da Genova - Non solo Ostigard, il Napoli mette nel mirino un altro obiettivo rossoblu

Calciomercato Napoli. Ancora uno "scontro" sull'asse Napoli-Genoa. Gli azzurri sono diventati la bestia nera dei liguri, prima battendoli e costringendoli alla retrocessione in Serie B, poi piazzando il bis anche nel campionato Primavera nel playout.

Adesso le due squadre si sfideranno anche sul mercato perchè, come riporta l'edizione genovese di Repubblica, il Napoli starebbe pensando ad Ostigard e Hjulmand:

Ostigard è già un idolo per la Nord e sarebbe un regalo importante oltre che un segnale per tutto l’ambiente una sua conferma, ma i partenopei di fatto sul tavolo potrebbero offrire la possibilità di giocare in Champions oltre che un ingaggio più elevato. Napoli che nel frattempo si sarebbe mosso anche sul centrocampista danese Morten Hjulmand che da Lecce, dove ha conquistato la promozione, avevano inserito tra gli interessi di Spors per il prossimo campionato, una intromissione degli azzurri che naturalmente ha fatto lievitare il costo del cartellino, sempre che il Genoa fosse realmente interessato.