CorSport - Intoppo Gabri Veiga-Napoli: ecco cosa sta facendo tardare visite mediche ed annuncio

Calcio Napoli - C'è stato un piccolo intoppo per quanto riguarda il trasferimento di Gabri Veiga dal Celta Vigo al Napoli. Lo scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega cosa ha frenato le imminenti visite mediche del calciatore a Villa Stuart. Le indiscrezioni volevano infatti che Gabri Veiga sbarcasse in Italia proprio ieri.

Gabri Veiga

Gabri Veiga al Napoli, le ultime

Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'affare tra le due società è chiuso: 30 milioni di euro, più altri 5 di benefit ed anche una rateizzazione sull'importo totale. E allora cosa blocca Gabri Veiga? Bisogna definire gli ultimi dettagli relativi ai diritti d'immagine. La diplomazia del calciatore è già al lavoro per risolvere questo dettaglio per permettere così la famosa fumata bianca che potrebbe avvenire a stretto giro. Possibile già che in giornata possa sbloccarsi la situazione. L'affare non è in discussione ma va soltanto limato negli ultimi dettagli.