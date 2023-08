La reazione del Napoli quando Gabri Veiga ha scelto di andare in Arabia Saudita, il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport descrive un po' la reazione del Napoli dopo il blitz decisivo dell'Al Ahli per Gabri Veiga. Gli azzurri avevano praticamente definito ogni dettaglio dell'operazione ma l'irruzione degli arabi ha cambiato gli scenari anche perchè al calciatore è stato dato un ingaggio praticamente fuori dai parametri 'umani' dal punto di vista calcistico.

Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport su Gabri Veiga:

"L’Al Ahli ha spostato il mouse sulla scrivania della propria sede, è piombata improvvisamente e (?) inaspettatamente su Gabri Veiga, ha trovato gli argomenti giusti per convincere Pini Zahavi - il suo manager e chiaramente stratega dell’operazione - e si è addolcito la bocca, dopo aver ingoiato il no di Piotr Zielinski: con trentacinque milioni ha accontentato il Celta Vigo, al giovanotto dai piedi buonissimi ha garantito dodici milioni per cinque anni e a Micheli che ha avviato i dialoghi e a Chiavelli e De Laurentiis che sono subentrati dopo ha lasciato quell’insopportabile retrogusto amarissimo".