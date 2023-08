CorSport - Elmas non intende rinnovare: il Napoli ha respinto un'offerta molto alta del Lipsia

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport lancia un'importante indiscrezione riguardo il futuro del centrocampista Eljif Elmas. Secondo quanto sostiene il quotidiano, il macedone non avrebbe intenzione al momento di prolungare il suo contratto in scadenza nel 2025. Nel frattempo la società ha respinto un'offerta ufficiale proprio per Elmas in questi giorni.

Eljif Elmas lascia il Napoli?

