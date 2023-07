Calciomercato Napoli, diktat di De Laurentiis a Meluso: il retroscena

Calciomercato Napoli - Il tema legato al difensore centrale resta quello centrale per le strategie future degli azzurri. Come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha inviato un diktat al suo direttore sportivo Meluso ed a tutta l'area tecnica.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"De Laurentiis non sarebbe disposto per ora ad investire una cifra così alta, spera invece di poter replicare gli effetti strabilianti dell’operazione condotta lo scorso anno per il sudcoreano, passato al Bayern Monaco negli scorsi giorni.Il diktat che il presidente ha trasmesso a Mauro Meluso e al resto dell’area sportiva è piuttosto chiaro: valutare senza fretta le varie opportunità, per scovare la migliore".