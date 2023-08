Demme-Fiorentina, CorSport: l'idea è risolvere contratto con il Napoli per poi firmare biennale con la Viola

Calciomercato Napoli - E' tutta da seguire la situazione legata al futuro di Diego Demme. Il calciatore tedesco ha solo un altro anno di contratto e ha rifiutato l'Hertha Berlino in maniera definitiva. Stando a quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, per Demme ci sarebbe la Fiorentina che cerca un centrocampista in quanto potrebbe dare via Amrabat.

