CdM - Napoli, mossa del gambero: si torna su James e Lozano! Ma dipende tutto da Pogba

Ultimissime calciomercato Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle trattative in entrata e in uscita della SSC Napoli e specifica il legame che si è venuto a creare tra gli interessi del Napoli e il destino di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United nel mirino del Real Madrid. Il futuro di Pogba è importante per tutta una serie di motivi:

Fornirebbe al Manchester i soldi necessari per formulare una nuova offerta al Napoli per Koulibaly, che ha una clausola da 150 milioni di euro. Già lo scorso anno De Laurentiis rifiutò un'offerta di 104 milioni dallo United. Soprattutto, la cessione di Pogba al Real Madrid sembra la chiave di volta per arrivare a James Rodriguez. Solo con i soldi ricavati dalla cessione del colombiano, il Real sarà in grado di arrivare all'asso francese.

Ecco perché il Napoli tiene gli occhi fissi sul calciomercato in Premier League, la cui scadenza è fissata alla data dell'8 agosto, entro la quale con ogni probabilità l'Arsenal avrà ufficializzato anche l'acquisto di Pépé, l'attaccante del Lille per il quale i Gunners hanno offerto 80 milioni e un ingaggio da 5 milioni di euro, con tanto di commissione per gli agenti. Un'offerta semplicemente impareggiabile per De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "James Rodriguez lunedì tornerà al lavoro e attende di conoscere il suo futuro. Le dinamiche del mercato potrebbero imporre il «passo del gambero» al Napoli: tornare indietro al piano di partenza con la coppia James-Lozano. La trattativa per Manolas soprattutto sui diritti d’immagine ha scottato il Napoli nei rapporti con Raiola, quella per Lozano resta aperta ma c’è anche il Valencia soprattutto se dovesse essere ceduto Rodrigo, altro storico obiettivo di Ancelotti. Un supporto può arrivare dalle cessioni: per Verdi è sfida Sampdoria-Torino. Il club di Ferrero dovrebbe fare dei movimenti in uscita per realizzare l’assalto, il Toro, dopo la vittoria in Europa League, la prossima settimana dovrebbe alzare l’offerta per convincere De Laurentiis a mandarlo da Mazzarri".