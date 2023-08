CorSport - Commissioni e diritti d’immagine: ieri ADL si è mosso in prima persona con l'agente di Gabri Veiga, il retroscena

Calcio Napoli - Gabri Veiga sta diventando una vera e propria telenovela che sta appassionando i tifosi del Napoli. Sembrava tutto fatto per il trasferimento del calciatore alla corte di Rudi Garcia già lo scorso weekend ma invece non è stato così. A bloccare l'affare sono le negoziazioni tra Aurelio De Laurentiis e Pini Zahavi agente del talento in forza, al momento, al club galiziano.

Aurelio De Laurentiis

Perchè può saltare Gabri Veiga al Napoli?

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per sbloccare la situazione è sceso in campo in prima persona il presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno della SSC Napoli è da ieri in continuo contatto con Zahavi ed il suo gruppo di legali per sbloccare la situazione. Con il Celta Vigo è tutto fatto sulla base di 35 milioni più bonus ed il 5% sulla rivendita futura.

A bloccare l'affare, secondo il Corriere dello Sport, sarebbero le commissioni di Zahavi ed i diritti d'immagine detenuti da Gabri veiga. Si tratta ad oltranza per raggiungere finalmente la fumata bianca.