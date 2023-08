Retroscena CorSport: il Napoli ha provato a riaprire la trattativa per Veiga! Telefonata tra ADL e Zahavi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un clamoroso retroscena riguardo Gabri Veiga. A quanto pare, gli azzurri avrebbero provato a riaprire nuovamente la trattativa. Ci sarebbe stata una telefonata diretta tra De Laurentiis e Pini Zahavi, l'agente del talento spagnolo.

Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport su Gabri Veiga:

"Gabri Veiga, il bambino prodigio del Celta di 21 anni , non ha ancora firmato con gli arabi dell’Al - Ahli, tormentato dai dubbi. Alla sua età, e mica soltanto alla sua, dodici milioni di euro per cinque anni sanno di svolta per le future generazioni, però pure questo calcio qua, scintillante come può esserlo la Champions League ha un suo perché con due milioni e duecentomila euro.

Il mondo va veloce, mutano gli scenari da un battito di ciglia all’altro e mentre si sta dialogando al vento, può darsi che Gabri Veiga si sia lasciato convincere da quell’abbondanza di danaro, da una ricchezza esagerata: però il tarlo gli è venuto e il Napoli - saputo tutto ciò - ha informato con una telefonata diretta tra De Laurentiis e il manager del calciatore - Pini Zahavi - di non aver mai alterato la stima nei confronti del ragazzo".