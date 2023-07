"Lo vendete?". Rilancio Napoli per Koopmeiners: De Laurentiis ha chiamato Percassi, il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un rilancio del Napoli per il centrocampista Teun Koopmeiners dell'Atalanta. A quanto pare c'è stata una telefonata del presidente Aurelio De Laurentiis al suo omologo Percassi per chiedere se l'olandese sia cedibile oppure no.

Offerta Napoli per Koopmeiners

