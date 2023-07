CorSport - Napoli interessato a Milinkovic Savic: due azzurri nel possibile affare con la Lazio

Calciomercato Napoli - Il Napoli si è informato con la Lazio per il centrocampista Milinkovic Savic si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. Il serbo ha solo un altro anno di ontratto con la società di Lotito e sicuramente partirà in questa sessione estiva di mercato. La valutazione è di 40 milioni. Su Milinkovic ci sono anche Juventus e Inter.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda l'interessamento del napoli per Milinkovic Savic:

"Juve, Napoli e Inter, in tempi diversi, si sono informate per Milinkovic, una risorsa per Sarri e un “problema” per la Lazio, come l’ha definito lo stesso tecnico, perché in scadenza e senza alcuna intenzione di prolungare il contratto nell’estate che conduce alla Champions. Di sicuro c’è il prezzo di uscita fissato da Lotito: 40 milioni e niente sconti.

DeLa ha un margine di cassa ampio e dispone di giocatori che alla Lazio farebbero comodo. Due nomi su tutti: Zielinski, indicato da Sarri come principale alternativa di Milinkovic, e Politano, uno degli esterni valutati a Formello. C’è un altro aspetto da considerare: Sergej andrebbe a Napoli? Sino a ieri e da almeno un anno appare chiaro il suo gradimento nei confronti della Juve".