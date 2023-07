Clausola rescissoria Osimhen, Gazzetta: cosa filtra dalle parti in causa

Calciomercato Napoli - De Laurentiis ha proposto a Victor Osimhen, si legge sulla Gazzetta dello Sport, un ingaggio da 6,5 milioni netti per convincerlo a prolungare il suo contratto. Non è da escludere, secondo il quotidiano, l'inserimento di una clausola rescissoria per dare modo a Osimhen di liberarsi tra un anno senza che un club interessato tratti direttamente con il Napoli pagando di fatto il valore della clausola.

