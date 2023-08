Gazzetta - Clausola rescissoria tiene in stand by rinnovo Osimhen: le valutazioni di ADL e Calenda

Calciomercato Napoli - La clausola rescissoria tiene in stand by il prolungamento contrattuale di Victor Osimhen si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Le parti in causa sono d'accordo su tutto meno che sull'importo della clausola. De Laurentiis la vorrebbe intorno ai 160 milioni di euro mentre Calenda, agente di Osimhen, punta ad una cifra più bassa.

Victor Osimhen

Clausola rescissoria Osimhen

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: