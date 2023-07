Gazzetta - Osimhen chiede la clausola rescissoria per rinnovare: nuovo incontro tra ADL e l'agente

Calciomercato Napoli - De Laurentiis vedrà a breve l'agente di Osimhen per discutere del prolungamento del contratto si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro dell'attaccante nigeriano. Le trattative per estende il contratto sono in atto ma al momento non c'è la fumata bianca tra le parti nonostante i buoni propositi. Sullo sfondo ci sono sempre in agguato possibili offerte choc.

Victor Osimhen

Incontro tra De Laurentiis e Osimhen per il rinnovo

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per quanto iguarda il futuro di Osimhen a Napoli: