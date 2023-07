Beto-Napoli, Gazzetta: clamorosa novità sulla clausola

Calciomercato Napoli - C'è da registrare una importante novità per quanto riguarda il cartellino di Beto, centravanti dell'Udinese, accostato al Napoli in questi mesi come possibile erede di Victor Osimhen qualora dovesse arrivare il famoso 'duecentino' dichiarato da Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa. Questa mattina la Gazzetta dello Sport rivela un dettaglio importante sulla punta portoghese.

Stando a quanto si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, sul cartellino dell'attaccante portoghese non ci sarebbe più la clausola rescissoria da 35 milioni. Chi vorrà prendere la punta, dovrà trattare adesso sul prezzo con l'Udinese che potrebbe decidere anche di fissare una cifra superiore all'ormai vecchia clausola scaduta.