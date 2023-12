Calciomercato Napoli, ci saranno almeno tre acquisti: i ruoli

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle cessioni in casa Napoli e al calciomercato Napoli:

"Ci saranno almeno tre acquisti. Il primo è un terzino destro. Zanoli andrà al Genoa ( ma piace pure al Frosinone che ha chiesto informazioni anche su Zerbin) e il Napoli sta lavorando al sostituto: piace molto Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Il 28enne originario di Barra ha ovviamente detto sì all’azzurro, ma bisogna limare l’accordotra i due club. L’alternativa è Davide Faraoni del Verona, già cercato quest’estate. Possibili novità pure in mediana: Anguissa parteciperà alla Coppa d’Africa con il Camerun e il Napoli pensa ad un mediano fisico come il francese Soumarè, ma ci sarà anche un altro acquisto perché Elmas è ad un passo dal Lipsia che ha offerto 25 milioni per il macedone".