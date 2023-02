Calciomercato Napoli: cessione Osimhen, De Laurentiis ha alzato il prezzo

Napoli - Ultime notizie di calciomercato sul Napoli di De Laurentiis che nei giorni scorsi ha confermato: "Nessuno è in vendita". Perché il bilancio del Napoli è tra i migliori in Europa, vista la fantastica gestione economica della società che non ha debiti e non costringe, a differenza delle altre, a dover cedere in maniera obbligatoria per fare cassa. Per questo motivo ora il prezzo di Osimhen è salito ancor di più, per meno di 150 milioni non si muoverà da Napoli. Tante le squadre interessate, su tutte c'è il Manchester United.