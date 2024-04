Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al futuro calciomercato SSC Napoli per la prossima sessione estiva di rafforzamento:

"Senza Osimhen il Napoli sarà una squadra più giovane e costruita intorno a Kvicha Kvaratskhelia. Il sogno segreto ed anche il più difficile e improbabile è Antonio Conte, attualmente senza squadra, e vecchio pallino di De Laurentiis".