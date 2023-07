Gazzetta - Erede di Kim: il Napoli monitora un centrale dell'Udinese

Calciomercato Napoli - Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha inserito un nome nuovo per la difesa del Napoli che a stretto giro sarà orfana del coreano Kim che andrà al Bayern Monaco. In questi giorni si erano fatti i nomi di Kilman e Le Normand, entrambi valutati 40 milioni di euro, ma Gazzetta ha lanciato un nuovo profilo che piacerebbe agli azzurri. Gioca nell'Udinese.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Bijol:

"Altre piste Da non tralasciare quella che porta al giapponese del Borussia M’gladbach, Ko Itakura. Restando in tema nel ruolo, si sta ragionando se accettare qualche proposta e cedere in prestito Leo Ostigard per far crescere più in fretta il norvegese. Nel caso fosse presa questa decisione un’alternativa per completare la rosa dei centrali difensivi sarebbe lo sloveno dell’Udinese, Jaka Bijol, altro classe 1999. Una trattativa è prematura ma in lista c’è anche lui".