Calciomercato Napoli, anche la Juventus su Le Normand: la scelta del giocatore

Il Napoli tratta diversi giocatori dal ruolo di difensore per trovare il miglior sostituto possibile di Kim tra qualità e prezzo. Ci sono tanti nomi e tra questi spunta quello di Robin Le Normand della Real Sociedad.

Le Normand

Napoli su Le Normand, c'è anche la Juve

Napoli - Secondo quanto rivelato da Il Mattino il Napoli segue Scalvini e Le Normand in difesa, entrambi giocastori valutati 50 milioni di euro (chi perché fa il prezzo e chi perché ha inserito una clausola). Come racconta Il Mattino anche la Juve pare sia era messa sulle tracce di Le Normand, ma il fattore Champions League fanno pendere le preferenze del difensore verso Napoli. Il club azzurro sta cercando di capire se sarà possibile abbassare il valore della clausola per far partire una trattativa.