Gazzetta - Itakura ha scelto il Napoli! Trattativa tra i due club in via di definizione: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Questa mattina la Gazzetta dello Sport si sbilancia su Itakura al Napoli. Per il quotidiano, il difensore giapponese ha scelto di giocare nella squadra allenata da Rudi Garcia. La trattativa tra le due società sarebbe praticamente in dirittura d'arrivo. la volontà delle parti sembra dunque molto delineata. Bisognerà adesso vedere se arriverà in tempi brevi la fumata bianca.

Itakura

Itakura al Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il difensore Itakura: