Calciomercato Napoli, ADL ha chiesto Koopmeiners a Percassi: si valutano anche tre alternative

Calciomercato Napoli - Il Napoli, dopo aver sistemato la difesa con Natan, focalizzerà la sua attenzione sul centrocampo. Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, gli azzurri hanno Koopmeiners tra gli obiettivi ma ci sono anche delle alternative all'olandese in forza all'Atalanta.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda il centrocampo del Napoli:

"Per quel che riguarda gli acquisti, cioè gli obiettivi, Adl s’è occupato di parlare con Percassi di Teun Koopmeiners, olandese di 25 anni: il sogno. Un sogno da 40 milioni di euro che l’Atalanta non vuole cedere. Almeno per ora.

La squadra del mercato, invece, ha lavorato su Giovani Lo Celso, 27 anni, argentino in uscita dal Tottenham , e sull’uruguayano Lucas Torreira, 27 anni, ex Samp e Fiorentina e oggi al Galatasaray: dalla Turchia parlano anche di un’offerta da 15 milioni. In lista c’è pure il francese Boubakary Soumaré del Leicester, 24 anni".