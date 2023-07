Gazzetta - Il Napoli sta per definire quattro acquisti: i dettagli

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta per definire quattro acquisti si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Nel dettaglio, gli azzurri stanno per chiudere per due portieri (uno andrà a giocare in prestito in serie A), un terzino destro ed anche un mediano. Saranno rinforzi che andranno certamente a dare maggiore qualità alla panchina rispetto alla passata stagione.

Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli

Chi sono i prossimi quattro acquisti del Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda le operazioni in entrata del Napoli: