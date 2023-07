Assalto al 'nuovo' Gerrard danese: il Napoli si è mosso per Lindstrom, si aspetta l'uscita

Il Napoli vuole provare a chiudere l'acquisto di nuovi calciatori con i giusti momenti. Perché la società azzurra non ha intenzione di acquistare giocatori in più nello stesso ruolo. Ecco che si punta su Lindstrom.

Napoli - Notizie di calciomercato che riguardano i possibili nuovi colpi del Napoli. Secondo Il Mattino però arriverà un difensore sicuramente e poi si valuterà il resto. Perché solo se andrà via qualcuno che ci saranno delle entrate. Infatti, nelle ultime ore, il Napoli si è mosso per il jolly danese classe 2000 Jesper Lindstrom dell'Eintracht Francoforte. Il club azzurro si è inserito nella corsa per l'acquisto di Lindstrom, trequartista cresciuto con i modelli di Gerrard e Neymar, può giuocare anche da esterno d'attacco.