Nuova idea per il centrocampo: può essere la valida alternativa ad Anguissa

Il Napoli monitora più profili e in diversi ruoli. Bisognerà investire anche a centrocampo dove ci sono alcuni giocatori finiti nel mirino che possono arrivare come nuovi acquisti, tra questi anche Lassana Coulibaly della Salernitana.

Lassana Coulibaly

Napoli: idea Lassana Coulibaly della Salernitana

Napoli - Importanti novità di calciomercato che riguardano quelli che possono essere gli investimenti del Napoli a centrocampo. Dalla Serie A piace un giocatore che potrebbe diventare la valida alternativa di Anguissa in mezzo al campo: si tratta di Lassana Coulibaly della Salernitana. Come confermato da Il Mattino, nelle ultime ore è rimbalzata l'indiscrezione di un interesse del Napoli per il centrocampista di 27 anni, nazionale malese.

Lassana Coulibaly ha svolto due stagioni con la maglia della Salernitana (66 presenze e tre reti) e potrebbe essere proprio lui quel giocatore pronto a dare fiato ad Anguissa. L'ingaggio del giocatore è di 900mila euro fino al 2026 dopo che il contratto gli fu prolungato la scorsa estate con la rimozione della clausola. Inoltre, il suo prezzo è di circa 15 milioni e per questo che può rientrare nei parametri azzurri. Anche se per il patron Iervolino non è cedibile per le ultime parole usate su di lui: «Coulibaly ha tanti estimatori - ha detto ieri il patron - è un giocatore di forza, che a centrocampo fa la differenza. Per noi è fondamentale, non è sul mercato».