Juventus-Napoli, triangolo di mercato per Zielinski e Samardzic: Giuntoli vuole soffiarlo, reazione di ADL

Napoli - Cristiano Giuntoli ha ancora fame e vuole essere protagonista alla Juve come capitato a Napoli un anno fa. C'è una lista dei desideri alla Juventus e comprende anche dei suoi ex giocatori proprio del Napoli. Spuntano le ultime notizie di mercato proprio nella settimana di Juve-Napoli.

Zielinski Juventus Napoli

Calciomercato Juventus: Giuntoli vuole beffare il Napoli

A meno di un mese dalla sessione invernale e a quasi sette da quella estiva, spunta fuori un'altra notizia riguardo un possibile cambio di maglia come capitato in questi anni: dal Napoli alla Juventus. Questa volta però c'è Giuntoli dietro le quinte e, come riportato da Tuttosport, ci sono nel mirino i nomi di Lazar Samardzic e Piotr Zielinski.

Un triangolo quello che riguarda Juventus e Napoli con Giuntoli protagonista. Perché Samardzic piace molto alla Continassa e intriga altrettanto a Castel Volturno, dove il suo ingaggio la prossima estate verrebbe visto come soluzione all’eventuale vuoto lasciato in rosa da Zielinski che può finire anche alla Juve visto che è in scadenza di contratto col Napoli.

La società bianconera si è già mossa con l'entourage del ragazzo dell'Udinese, ma occhio che potrebbe intervenire a gamba tesa proprio il Napoli per l'acquisto di Samardzic, qualora in Campania emergesse la chiara intenzione di Zielinski di non prolungare l’accordo in scadenza al 30 giugno. Il calciatore polacco, infatti, interessa a parametro zero tanto anche alla Juventus, ottimi rapporto con lo stesso Giuntoli.