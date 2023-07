Addio Lozano: si offre Bernardeschi per l'attacco del Napoli

Il Napoli può pensare di cambiare in attacco, dove in zona esterno d'estro potrebbe dire addio Lozano nelle prossime ore. Ci sono novità in arrivo per il mercato che può seriamente pensare di andare a giocare altrove. Con l'addio del messicano si aprono nuove occasioni.

Lozano Napoli: le ultime su Bernardeschi come sostituto

Napoli - Rudi Garcia deve avere il tempo di allenare tutta la squadra e poi tirare le somme. Farà lo stesso anche per i giocatori in scadenza di contratto come Zielinski e Lozano e in particolare del messicano che può essere rimpiazzato un nuovo esteno., arrivasse l'offerta giusta soprattutto per il messicano come riporta Il Mattino. Per la corsa di esterno destro Bernardeschi che manda segnali di fumo.