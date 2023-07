Primo colpo di Micheli-Mantovani: scelto un giocatore straniero

Presto il duo Leonardo Micheli e Maurizio Mantovani saranno definitivamente promossi al posto di Cristiano Giuntoli, prendendo il suo posto di direttore sportivo. I due talent scout ora sono pronti a piazzare il primo colpo che riguarda il sostituto di Kim.

Bella Kotchap

Sostituto Kim: il colpo di Micheli e Mantovani può essere Bella-Kotchap

Napoli - C'è sempre Armel Bella-Kotchap nel mirino del Napoli. E' lui la pista estera che piace e non poco al duo Micheli-Mantovani che possono piazzare così il primo colpo. Si tratta del 21enne difensore centrale di nazionalità tedesca che quest'anno ha giocato con la maglia del Southampton in Premier League.

Come scrive Il Mattino, è finito da tempo nei radar del club azzurro e l'operazione potrebbe rivelarsi molto interessante per circa 20 milioni di euro per il suo cartellino, con anche uno stipendio che non andrebbe minimamente a sforare il monte ingaggi fissato dal patron De Laurentiis. Per questo si fa interessante ora la possibile operazione per Bella-Kotchap.