Gazzetta - Garcia cambia ruolo a Kvaratskhelia: non giocherà più ala, i dettagli

Calcio Napoli - Rudi Garcia ha deciso di cambiare ruolo a Khvicha Kvaratskhelia per renderlo più incisivo in zona gol e soprattutto meno prevedibile per gli avversari si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. L'allenatore francese pensa infatti ad un Kvara non più ala pura come lo scorso anno dove partiva sempre largo sulla sinistra bensì trequartista per essere nel vivo del gioco e più vicino alla porta.

Garcia cambia ruolo a Kvaratskhelia

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport in merito al nuovo ruolo di Kvaratskhelia: