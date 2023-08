Kvaratskhelia: "Spalletti come un padre per me: c'è un aneddoto che pochi sanno. Proveremo a ripeterci, Garcia ci aiuterà a vincere ancora"

Calcio Napoli - Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L'attaccante georgiano ha toccato tantissimi argomenti. Di seguito vi proponiamo i passaggi più interessanti della chiacchierata di Kvara con i colleghi di Gazzetta.

Pensava di poter avere un impatto così devastante?

«Credo che sia stato un anno incredibile per tutti, non solo per me. Nessuno si sarebbe aspettato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, ma la nostra preparazione e la volontà di dare il massimo sempre hanno fatto la differenza. Quindi non esistono meriti personali di fronte a un risultato così straordinario».

Parliamo di calcio. Si può dire che Spalletti per lei è stato come un padre?

«Sì. E non riuscirò mai a ringraziarlo abbastanza. È stato una svolta per la mia carriera: mi ha dato la possibilità di giocare ad altissimi livelli e mi ha sostenuto sempre, anche nei momenti più difficili. Quando non riuscivo a dare il meglio, lui era sempre lì a incoraggiarmi, a proteggermi, a consigliarmi come affrontare le cose. Se sono diventato il giocatore di oggi, il merito è suo».

Il presidente De Laurentiis merita un grazie?

«Certamente, lui ha avuto tanta fiducia in me. Ha creduto in un ragazzo sconosciuto facendo un investimento importante. Ha corso il rischio…».

E adesso come può aiutarla Garcia?

«Migliorando la mia qualità. Per ora stiamo studiando il suo modo di fare calcio e ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo. Mi piace come uomo e come allenatore, sono sicuro che ci aiuterà a vincere ancora».

Il Napoli può ripetersi?

«Ovviamente giochiamo per vincere ogni partita, poi vedremo se saremo in grado di ripeterci. Rispettiamo tutti, ci sono tante squadre forti che giocano bene. Ma credo che, anche le avversarie, non sono così felici di sfidarci…».