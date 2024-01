Cajuste titolare semifinale Supercoppa? Cosa filtra dal ritiro del Napoli in Arabia

Calcio Napoli - Le attenzioni maggiori in casa Napoli sono per Cajuste che potrebbe recuperare per la semifinale di domani sera contro la Fiorentina. Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Jens Cajuste, che con la Salernitana è uscito ed ha lasciato ruolo e compiti proprio a Demme, ha ricominciato a corricchiare, si è fatto più di mezzo allenamento, poi ha provveduto ad un differenziato, e comunque le sensazioni sono incoraggianti e sembra proporre a Mazzarri il terzetto più scontato tra i disponibili. Con Zielinski e Lobotka".