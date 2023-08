Cajuste il jolly scandinavo: non arriva solo per tappare il buco Anguissa-Coppa d'Africa, ma può sostituire anche un altro azzurro

Calciomercato Napoli - Il Napoli in mediana potrebbe ruotare uomini e sistemi di gioco senza perdere identità, qualità e dinamismo. Ne parla la Gazzetta dello Sport, focalizzandosi su Jens Cajuste.

"L’arrivo di un jolly come Jens Cajuste servirà a tamponare l’assenza certa di Anguissa a gennaio, per la Coppa d’Africa. Ma pure a far riposare di più Lobotka, il cervello del centrocampo che lo scorso anno è arrivato un po’ a corto di fiato in primavera, quando la Champions è entrata nel rettilineo finale"