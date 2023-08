Cajuste in campo a Frosinone? CorSport: gli è bastata mezz'ora per ritrovarsi sommerso dagli elogi di Garcia

Ultime notizie Napoli - Jens Cajuste, contro l’Apollon, s’è fatto bastare 29' minuti, recupero incluso, per ritrovarsi sommerso dagli elogi di Garcia («può giocare in tutti e tre i ruoli del centro-campo; ha una grande tecnica; ha pure quella fisicità di cui ogni squadra ha bisogno; e poi sa recuperare e sa pulire i palloni»).

Cajuste in campo a Frosinone?

Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, se un uomo è un po’ Anguissa, un po’ Lobotka e persino un po’ Zielinski, ce n’è in abbondanza per capire se è immediatamente l’occasione per lanciarlo in campo, maglia numero 24, a Frosinone.