Cajuste ha vissuto una serata tremenda prima di tornare a Napoli

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a coloro che stanno per rientrare a Castel Volturno dopo gli impegni con le nazionali. Tra questi c'è anche Jens Cajuste:

"Oggi sono attesi Kvaratskhelia (che si è sposato) ma anche Cajuste: lo svedese ha vissuto la serata tremenda di Bruxelles. La sfida con il Belgio è stata interrotta all’intervallo acausa dell’attentato terroristico. Il centrocampista del Napoli era in campo dall’inizio allo stadio Re Baldovino prima che la sfida fosse poi interrotta".