Notizie Calcio Napoli - Genoa-Napoli sarà la partita di Lindstrom probabilmente, ma anche quella di Cajuste seppur parzialmente. Mentre dovrà attendere Natan che, salvo sorprese, va verso una maglia da titolare per Bologna-Napoli.

Genoa-Napoli, la decisione su Cajuste

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, mister Garcia ha deciso che il centrocampista svedese, frenato dall’esordio scoraggiante a Frosinone, giocherà part time a Marassi. Possibile un impiego nel secondo tempo per dar respiro ad Anguissa quindi.