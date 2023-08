Cajuste e Natan giocheranno con il Sassuolo? La decisione di Garcia

Calcio Napoli - Non ci saranno Cajuste e Natan dal primo minuto questa sera contro il Sassuolo. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport entrambi si accomoderanno inizialmente in panchina. In difesa dunque si va verso la riconferma di Juan Jesus mentre in mediana torna titolare Anguissa che invece a Frosinone era subentrato nel secondo tempo.

