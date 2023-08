Calcio Napoli - Ieri contro l'Apollon c'è stato il debutto ufficiale di Cajuste con la maglia del Napoli. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in tirbuna c'erano due tifosi speciale del centrocampista svedese:

"Appena preso e subito in campo. Jens Cajuste ha debuttato ieri con la maglia scudettata del Napoli. In tribuna c’erano anche i genitori del 24enne svedese, arrivati con lui in Italia"