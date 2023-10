C'è una domanda che aleggia in città tra i tifosi prima di Napoli-Milan

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto dela situazione in vista di Napoli-Milan che si giocherà domani allo stadio Maradona, soffermandosi su un dubbio creatosi nella mente dei tifosi partenopei:

"Domani sera contro i rossoneri saranno 53mila. Il colpo d’occhio è garantito e il Napoli non ha proprio alternative: deve cambiare la storia contro le grandi per potersi iscrivere alla lotta scudetto, obiettivo che De Laurentiis non vuole ancora mollare. Il Napoli ci riuscirà? È la domanda che aleggia in città da qualche giorno, il dubbio amletico di chi spera ancora di cancellare le troppe amnesie di questi mesi per recitare un ruolo importante in questo campionato".