C'è un'unica nota stonata in questo Napoli dopo Empoli

Il Napoli torna vittorioso da Empoli con la consapevolezza che bastano altri 25 punti in classifica per la certezza aritmetica dello scudetto. Inter e Milan sono a -18, anche la Roma nelle prossime ore potrebbe raggiungere il 2° gradino della classifica in caso di vittoria a Cremona, rendendo quindi la lotta Champions serratissima. Discorso opposto per la lotta scudetto, dove sembra molto difficile che il Napoli perda i 18 punti di vantaggio nelle 14 partite rimaste.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, l’unica nota stonata per il Napoli è il primo cartellino rosso stagionale, ricevuto da Mario Rui per un inutile fallo di reazione. Il portoghese ha preso troppo alla lettera la metafora del fabbro, fatta dal suo allenatore, e salterà per squalifica le prossime due sfide con Lazio e Atalanta.