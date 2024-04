Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli in trasferta va meglio che in casa e questo è l’unico dato che può far sorridere oggi Francesco Calzona, ancora alla ricerca della prima partita senza gol subiti da allenatore di club.

Come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, questo è "un problema enorme per i campioni d’Italia, che cercano punti per un posto in Europa. Ma se la difesa non è al top, a centrocampo e in attacco il tecnico potrà contare sui suoi titolarissimi".