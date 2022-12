C’è un motivo che porta Spalletti a rispettare profondamente il lavoro di Pioli

C’è un motivo che porta l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti a rispettare profondamente il lavoro di Stefano Pioli, allenatore del Milan, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"L’allenatore toscano sa di aver vinto a Milano con merito, ma al tempo stesso quella gara coi rossoneri sarebbe potuta finire in maniera diversa senza recriminazioni. È il bello del calcio. Finora il Napoli ha dimostrato di meritare il vantaggio sulle avversarie ma la ripartenza significa dover mettere ogni cosa a suo posto e non sarà semplicissimo per nessun tecnico, valutando le scorie di un mondiale e amichevoli non sempre tutte utilissime"