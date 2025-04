C'è un'insidia importante nelle ultime 5 partite del Napoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera fa il punto della situazione in merito al futuro del Napoli:

"Tre partite al Maradona (Torino, Genoa e Cagliari) dove in questa stagione si è già registrato il record del tutto esaurito e dunque anche la spinta della tifoseria può essere una variabile; due in trasferta (Lecce e Parma), col tabù fuori casa caduto proprio a Monza.



Prima di sabato scorso la squadra di Conte non vinceva lontano da Fuorigrotta da 93 giorni. Dov’è l’insidia? Tranne Torino e Genoa, gli avversari del Napoli giocano per la salvezza, e le motivazioni possono avere la stessa forza, soprattutto mentale".